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جديد المحليات > تمديد مهلة إسقاط المركبات التالفة والمهملة لمدة عام
08/03/2023   2:10 م

تمديد مهلة إسقاط المركبات التالفة والمهملة لمدة عام

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أعلنت المديرية العامة للمرور، تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة لمدة عام بدءاً من شهر مارس الحالي.

وأوضح “المرور” أنه تمت الموافقة على تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لملاك المركبات المهملة أو التالفة الذين يرغبون في إسقاط تلك المركبات من سجلاتهم المنصوص عليها في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم “99” وتاريخ 7 / 2 / 1443هـ، لمدة “عام” إضافي يبدأ من تاريخ 1 / 3 / 2023م.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أوضحت في وقت سابق، أن أنواع المركبات التي يمكن إسقاطها تشمل، المركبات الخصوصي، والنقل العام، والخاص، والحافلات الصغيرة ومركبات الأجرة، والأشغال العامة، والدراجات النارية.

يشار إلى أن منصة “أبشر” قد أطلقت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور خدمة إسقاط المركبات والتي تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات المهملة أو التالفة، وذلك وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

تمديد مهلة إسقاط المركبات التالفة والمهملة لمدة عام

وفق “أخبار 24”.

تمديد مهلة إسقاط المركبات التالفة والمهملة لمدة عام

جديد المحليات
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