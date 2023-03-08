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جديد المحليات > اتفاق سعودي تايلاندي لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول
08/03/2023   5:04 م

اتفاق سعودي تايلاندي لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول

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وقع نائب وزير الخارجية، وليد بن عبدالكريم الخريجي، ونظيره التايلاندي فيجافات إيزارابهاكدي، مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ونظيرتها التايلاندية بشأن إعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع نائب رئيس الوزراء وزير خارجية تايلاند دون برامودويناي، اليوم (الأربعاء) بـ”الخريجي”، وذلك في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وشهد اللقاء استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

اتفاق سعودي تايلندي لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول

وفق “أخبار 24”.

اتفاق سعودي تايلاندي لإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة من تأشيرة الدخول

جديد المحليات
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