في يومهن العالمي.. مواطنات : أحلام المرأة السعودية كبيرة وطموحاتها تغيرت

أكدت مواطنات أن أحلام المرأة السعودية أصبحت أكبر من ذي قبل، وطموحاتها تغيرت في السنوات الأخيرة، وصاحب ذلك العديد من النجاحات والإنجازات التي تحققت بسواعد وطنية نسائية.
وعبرت المواطنات، خلال حديثهن لـ”أخبار 24” بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، عن افتخارهن بنجاح المرأة السعودية وتفوقها في مجالات شتى، داعيات في الوقت ذاته بنات الوطن لعدم الاستسلام للعقبات ومواصلة السعي لتحقيق التميز والنجاح.
وقالت “أماني الزهراني” إن أحلام المرأة السعودية أصبحت خلال السنوات الأخيرة كبيرة جداً، وقد تحقق الكثير منها على مدار الفترة الماضية، كما تغيرت طموحاتها بشكل كامل، وأصبحت حياتها أكثر أماناً واستقراراً.
وأضافت أن المرأة السعودية تمكنت من تحقيق نجاحات عظيمة في كافة المجالات، فضلا عن دقتها وجودة أعمالها واهتمامها بسرعة إنجاز المعاملات، متمنية من كل امرأة أن تهتم بصحتها وسلامتها الجسدية والنفسية، وأن تصل لكل ما تتمناه لمستقبلها.
كما حثت السيدات على السعي لتحقيق النجاح والتفوق في كافة المجالات، وأن يمارسن مختلف الأنشطة والاهتمامات على المستوى الوطني، مختتمة حديثها برسالة شكر قالت فيها: “شكراً الأمير محمد بن سلمان.. أنت حققت لنا كل الذي نتمناه”.
وأكدت “سلمى علي” أن طموحات المرأة السعودية كانت في الماضي صعبة التنفيذ وتواجه الكثير من العقبات لتحقيقها، أما الآن فقد أصبحت سهلة المنال بل وواقع تعيشه، مضيفة أن مع كل تقدم تحققه المرأة بالمملكة بالمجتمع يرتفع لديها سقف طموحاتها، لتسعى نحو الأفضل.
ونصحت “سلمى” أي امرأة سعودية بألا تتحطم أمام أمواج العقبات والمشاكل العاتية، كما يجب عليها أن تدرك أنه حتى لو أغلق الباب أمامها في جانب فإنه سيفتح لها من جانب آخر بطموحات وأحلام جديدة، كما يجب عليها أن تعلم أنها تعيش في دولة من أكبر الدول المساندة لحقوق المرأة وتعتبر من الداعمين المميزين لها لتكون أفضل حالاً لتحقيق طموحاتها وأحلامها.
جدير بالذكر أن الاحتفال بيوم المرأة العالمي يأتي احتفاءً بمنجزات المرأة على صعيد القوى العاملة وأيضا للفت الانتباه لأثر التغيرات في عالم العمل على المرأة من حيث الفرص ومن حيث المخاوف المتزايدة مثل عدم رسمية العمالة وعدم استمرارية سبل المعيشة والدخل.
في يومهن العالمي.. مواطنات لـ #أخبار24: أحلام المرأة السعودية كبيرة وطموحاتها تغيرت#اليوم_العالمي_للمرأة
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— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 8, 2023