إطلاق عدد من ظباء الريم بمتنزه “ثادق” الوطني

أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، عددًا من ظباء الريم في متنزه ثادق الوطني، وذلك ضمن مساعي إثراء التنوع الأحيائي في المنطقة، وإعادة التوازن البيئي.
وأكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية محمد علي قربان، أن الإطلاق في المتنزهات الوطنية يهدف إلى رفع جاذبية هذه المتنزهات، كما يهدف لتنمية الحياة الفطرية عن طريق إكثار وإعادة توطين الأنواع المهددة بالانقراض.
وأوضح أن التعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، يأتي في إطار البرنامج الوطني لإعادة الحيوانات الفطرية، الهادف إلى إعادة الأنواع المحلية المهددة بالانقراض إلى بيئاتها الطبيعية، والذي يعد إحدى مبادرات “السعودية الخضراء”.
وفق “أخبار 24”.