“أمانة مكة” تدعو أصحاب الصكوك الزراعية لاستكمال طلبات تحويلها إلى سكنية

دعت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم (الأربعاء)، أصحاب الصكوك الزراعية الراغبين في تعديلها للاستعمال السكني، إلى مراجعة إدارة التخطيط الحضري بـأمانة العاصمة المقدسة لاستكمال طلباتهم.
وأشارت الأمانة إلى أن الدعوة لمن لديهم معاملات سابقة بالأمانة مكتملة الإجراءات والموافقات ولم يتبقَ لهم سوى إحالتها إلى كتابة العدل للتهميش، وعلى المستفيدين الذين تنطبق عليهم الشروط المحددة المراجعة لاستكمال معاملاتهم.
وأوضح المتحدث الرسمي للأمانة أسامة زيتوني، أن ذلك يأتي بناءً على تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المتضمن الموافقة على استكمال إجراءات المعاملات الخاصة بتحويل استخدامات الصكوك الزراعية التي سبق تقديمها والموافقة عليها من قبل وزارة البيئة والزراعة والمياه وتم الانتهاء من كافة إجراءاتها النظامية . وفق “أخبار 24”.
وأكد أن القرار يشمل فقط جميع المعاملات التي تقدم بها المواطنون للأمانة سابقاً، التي تخص طلبات تحويل صكوكهم الزراعية إلى سكنية وتمت موافقة وزارة الزراعة عليها وأمين العاصمة المقدسة، مشيراً إلى أن خدمة تحويل الصكوك الزراعية إلى سكنية تشمل الأراضي الواقعة داخل النطاق العمراني فقط .