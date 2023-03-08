اكتمال نقل اختصاص مسؤولية شبكة الطرق بين “النقل” و”الشؤون البلدية”

أكملت منظومة النقل والخدمات اللوجستية ومنظومة الشؤون البلدية والقروية والإسكان نقل الاختصاص في إدارة وتشغيل الطرق، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.
وستتولى منظومة الشؤون البلدية مسؤولية الطرق داخل النطاق العمراني، في حين ستتولى منظومة النقل الطرق خارج النطاق العمراني.
وأكد وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، أن نقل مسؤولية الطرق سيسهم في تمكين المنظومة من تحقيق مستهدفاتها وتكريس ريادة المملكة عالمياً في مؤشر ترابط شبكة الطرق.
وأضاف أن هذا النقل يواكب حزمة من الإصلاحات التي يمر بها قطاع النقل لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة أداء شبكة الطرق وتعزيز معدلات الجودة ومستويات السلامة وصولاً لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.وفق “أخبار 24”.
يذكر أن من ضمن الإصلاحات الجارية في قطاع النقل إنشاء الهيئة العامة للطرق التي ستتولى التنظيم والإشراف على كامل الشبكة الوطنية باعتبارها جهازاً تنظيمياً وإشرافياً معنياً بوضع كود الطرق ومعايير السلامة على المستوى الوطني.
ومن المقرر أن تعمل الهيئة على وضع التشريعات والأنظمة التي تكفل لمستخدمي شبكة الطريق تجربة رفيعة وذات مستوى عالٍ من السلامة والجودة وذلك وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
الطرق المسلمة لأمانة منطقة الرياض #الهيئة_العامة_للطرق pic.twitter.com/9BxlqbOXqD
— الهيئة العامة للطرق | Roads General Authority (@RGAsaudi) March 8, 2023