ملتقى “بيبان 23” ينطلق غدا بواجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات

تنظم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، غدًا (الخميس)، ملتقى بيبان 23، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، تحت شعار فرص تصنع الريادة.
ويتيح الملتقى الفرصة أمام رواد الأعمال للتعرف على الفرص الاستثمارية في المملكة، ويستمر المعرض حتى الـ13 من مارس، ويفتح أبوابه يوميًا من الساعة الـ4 عصرًا وحتى الـ11 مساءً، بمشاركة أكثر من 350 متحدثاً محلياً وعالمياً، و750 عارضاً من رواد الأعمال المحليين والعالميين.
ويشارك في الملتقى أكثر من 120 جهة ممكّنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ في مجالات الإجراءات والتمويل والخدمات، إضافة إلى مشاركة 34 جهة حكومية تستعرض خدماتها ومن المتوقع أن يتجاوز عدد مرتادي الملتقى 105 آلاف زائر.
ويتضمن الملتقى نهائيات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال؛ بمشاركة أكثر من 200 دولة، وتُعد أول وأكبر بطولة من نوعها على مستوى العالم، وتستضيف المملكة التصفيات النهائية للمسابقة، وسيشهد الحفل الختامي توزيع الجوائز، بحضور أفضل 100 رائد ورائدة أعمال تأهلوا للنهائيات، وتصل الجوائز النقدية إلى مليون دولار.
وصممت أبواب “بيبان 23″؛ وعددها 9 لتلبية متطلبات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، وهي: باب الانطلاقة، وباب النمو، وباب التمكين، وباب التجارة الإلكترونية، وباب التمويل، وباب الابتكار، وباب الشركات الناشئة، وباب الامتياز التجاري، وباب السوق.وفق “أخبار 24”.
وسيتمكن زوّار ملتقى بيبان 23 من الالتحاق بـ 300 ورشة عمل تدريبية، ومن المقدّر أن يبلغ عدد المستفيدين منها نحو 20 ألف مستفيد، وتناقش الورش مواضيع متنوعة، منها: الإدارة المالية، وتجربة الحصول على امتياز تجاري، والتحول إلى التجارة الإلكترونية، واستراتيجية إدارة المخاطر، وإدارة سلاسل الإمداد، والتخطيط الاستراتيجي، ونمو المنشآت.