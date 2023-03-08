محافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس شباب الأعمال بالغرفة

استقبل محافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر بمكتبه بمقر المحافظة اليوم “الثلاثاء “، رئيس مجلس شباب الأعمال بغرفة الشرقية الأستاذ سعد المعجل ويرافقه أعضاء المجلس.
واستمع سموه لشرح عن دور مجلس شباب الأعمال في تلبية احتياجات قطاع الأعمال وخططه المستقبلية وعن أهمية الدور الكبير لرجال وسيدات الأعمال في القطاع الخاص في تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠، منوهاً سموّه بأهمية مجلس شباب الأعمال في تهيئة وتمكين رجال وسيدات الأعمال ليسهموا في بناء الوطن وتحقيق رؤية وتطلعات القيادة الحكيمة – حفظها الله –
وعبر رئيس مجلس شباب الأعمال الأستاذ سعد المعجل عن شكره وامتنانه لسمو محافظ الأحساء، على إتاحته الفرصة لمجلس شباب أعمال غرفة الشرقية بلقائه والاستماع إليه، قائلاً إن اللقاء مع سموّه كان مُشجعًا وثريًا بالموضوعات والقضايا ذات الارتباط بشباب الأعمال في مختلف القطاعات ، وأشار إلى أن شباب الأعمال اليوم يُسهم بوضوح في حركة النمو والتطور الاقتصادي التي تشهدها البلاد على كافة المستويات ، مؤكداً المعجل على أن المجلس مستمر في أداء رسالته بتلبية تطلعات قطاع شباب الأعمال في المنطقة وتدعيم أصحاب المبادرات والأفكار المتميزة لكي يسلكوا طريقهم في مسيرتهم الاقتصادية على أُسس سليمة وقواعد راسخة، بما يضمن التطوير المستمر من خلال ما يُقدمه من برامج ومبادرات ابتكارية تُعزّز من التنافسية وتنسجم مع الرؤية وتطلعاتها.
وقال، إن المجلس يدرك جيدًا ما تعيشه البلاد من مرحلة جديدة قوامها الرئيس هو الشباب، وبالتالي فإن مجمل خططه وبرامجه الحالية والمستقبلية تستهدف مسايرة هذه المرحلة التنموية الكُبرى بالعمل على تهيئة الشباب وتحفيز روح وشغف المرحلة بداخلهم بكافة متطلباتها الإدارية والتنفيذية والاستثمارية.
وفق “أخبار 24”.