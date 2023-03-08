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جديد المحليات > إطلاق “الإسعاف الجوي” بالمنطقة الشرقية
08/03/2023   5:04 م

إطلاق “الإسعاف الجوي” بالمنطقة الشرقية

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أطلق أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بمقر الإمارة اليوم، مشروع الإسعاف الجوي بالمنطقة الشرقية، وذلك بحضور رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسي.

ووجه أمير المنطقة رسالة لطواقم الهيئة عبر جهاز الاتصال اللاسلكي، متمنيا لهم التوفيق في مهام عملهم وأن يقدموا خدمات إسعافية تسهم في إنقاذ الأرواح، مشيدا بدور هيئة الهلال الأحمر السعودي في توفير مختلف الخدمات الطبية الطارئة بالمنطقة، والتي أسهمت في إنقاذ الأرواح والمصابين والمرضى وتقديم المساعدة لهم.

من جانبه، أوضح رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن الإسعاف الجوي يهدف إلى تحقيق سرعة إسعاف المصابين واختصار الوقت لتقديم الرعاية الصحية الطبية الطارئة بجودة عالية وما يترتب على ذلك من زيادة الفرصة في إنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أنها ستسهم أيضا في سرعة مباشرة الحالات الحرجة وتقديم عمليات النقل والرعاية بعناية فائقة والسرعة في نقل المصابين للمستشفيات المتخصصة، حيث سيستفيد من هذه الخدمة ذوو الإصابات البالغة وحالات السكتات الدماغية وأصحاب الأزمات القلبية والمتعرضون للكسور والحروق.

إطلاق “الإسعاف الجوي” بالمنطقة الشرقية

جديد المحليات
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