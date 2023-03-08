وزير المالية: المملكة لديها أكبر برنامج تخصيص بالشرق الأوسط

قال وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص، محمد الجدعان، اليوم (الأربعاء)، إن المملكة لديها برنامج تخصيص يعد الأكبر والأوسع نطاقاً في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح الجدعان، خلال مناقشات الطاولة المستديرة مع تحالفات من الشركات الكورية الجنوبية، بحضور وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل الكوري ونق-هي ريونق، بالعاصمة الكورية سول، أن المملكة انتهت من تخصيص 30 مشروعاً خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف أن المملكة اعتمدت إطاراً حديثاً لمشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص يتسّم بالمرونة ويستند إلى أفضل الممارسات الدولية.
وأشار إلى أن وتيرة برنامج التخصيص آخذة في التسارع، حيث تضم سلسلة المشاريع الحالية حوالي 200 مشروع في 17 قطاعاً، باستثمارات تزيد على 50 مليار دولار؛ ما يجري العمل على تقييم 300 مشروع أخرى.
ولفت إلى أنه على الرغم من كون الحكومة بدأت رحلة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص مؤخراً، فإنها حققت خلالها أهدافاً هامة، مؤكداً أن مشروعات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة، توفر فرصاً واعدة للمستثمرين والموّردين الكوريين.
وحول العلاقات مع كوريا الجنوبية، أكد الجدعان عمق العلاقة بين المستثمرين الكوريين ومنظومة مشاريع التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن المملكة تسعد بحضور المزيد من الشركات الكورية إليها؛ لغرض تحقيق الاستفادة من خبراتها ومواردها في برنامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.
كما التقى الجدعان نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية لكوريا الجنوبية تشو كيونغ هو، واستعرض الجانبان تحدِّيات الاقتصاد العالمي، والتي تشمل ارتفاعًا في معدلات التضخم وتكاليف الإقراض وانعدام الأمن الغذائي لدى العديد من الدول منخفضة الدخل. وفق “أخبار 24”.
وتناولا أهمية تسريع العمل لتنفيذ مبادرة الإطار المشترك والتي تم إطلاقها خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعام 2020.
واجتمع الجدعان برئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الكوري هي سونغ يون، وبحثا فرص التعاون في المجالات المشتركة، بما يُسهم في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين.