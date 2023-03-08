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08/03/2023   10:36 م

سمو محافظ الخرج يقلّد مدير شرطة المحافظة رتبته الجديدة

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قلّد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز محافظ الخرج بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الأربعاء الموافق ١٤٤٤/٠٨/١٦هـ سعادة مدير شرطة المحافظة العميد محمد بن عبدالعزيز الصالحي، رتبته الجديدة عقب صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد.

وهنأ سموه العميد الصالحي بهذه الثقة الكريمة، متمنياً له التوفيق والسداد والعون لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

ومن جانبه عبر مدير شرطة المحافظة عن شكره بالثقة الغالية من ولاة الأمر – حفظهم الله – وبتشريفه بتقلّد الرتبة من سمو المحافظ، والذي يعد دافعًا له لمواصلة العطاء بكل جدّ وإخلاص.

سمو محافظ الخرج يقلّد مدير شرطة المحافظة رتبته الجديدة

جديد الخرج, مجتمع الخرج
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