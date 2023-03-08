مبادرة لتهيئة “80 قائدة أجرة” في “أربع” مطارات سعودية

أعلنت الهيئة العامة للنقل إطلاق مبادرة توطين وظائف أجرة المطار وتقديم دعم التدريب والتأهيل والتوظيف، لتمكين المرأة في مجالات النقل، حيث تستهدف في المرحلة الأولى “مسار المرأة” من خلال توقيع 3 اتفاقيات مع كبرى الشركات المرخصة في أنشطة أجرة المطار لتوظيف أكثر من 80 قائدة أجرة مطار .
وأوضحت أن المبادرة التي جاءت بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ممثلة في برنامج توطين (2) ستشمل المطارات الرئيسية “الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة” على أن تكون المرحلة الثانية بتوطين النشاط في جميع مطارات المملكة.
وأضافت أن المبادرة تتضمن التعاون مع مركز متخصص بالقيادة لإعداد وتطوير برنامج تدريبي شامل للمهارات الأساسية، وتقديم الدعم من خلال برنامج توطين 2؛ لتمكين الكوادر الوطنية؛ ولدعم تنمية قطاع النقل والخدمات اللوجستية وتحسين تجربة المستفيدين من زوار ومسافرين، إضافة إلى التأهيل والتدريب.
وفق “أخبار 24”.