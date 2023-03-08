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جديد المحليات > وزير الداخلية يلتقي قادة القطاعات الأمنية ومتقاعدي الوزارة في الجوف
08/03/2023   10:30 م

وزير الداخلية يلتقي قادة القطاعات الأمنية ومتقاعدي الوزارة في الجوف

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التقى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، قادة القطاعات الأمنية وعدداً من المواطنين، ومتقاعدي القطاعات التابعة للوزارة.

وكان في استقباله أثناء وصوله للجوف أمير المنطقة الأمير فيصل بن عبدالعزيز، حيث نقل الوزير تحيات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان لقادة ومنسوبي القطاعات الأمنية منوهاً بالجهود التي يبذلونها.

إثر ذلك شرف الأمير عبدالعزيز بن سعود حفل الاستقبال المعد بمناسبة زيارته للمنطقة، والتقى عدداً من المواطنين ومتقاعدي القطاعات التابعة لوزارة الداخلية بالجوف لعامي 1443 – 1444هـ؛ وذلك بحضور أمير منطقة الجوف.

وزير الداخلية يلتقي قادة القطاعات الأمنية ومتقاعدي الوزارة في الجوف

وزير الداخلية يلتقي قادة القطاعات الأمنية ومتقاعدي الوزارة في الجوف

وزير الداخلية يلتقي قادة القطاعات الأمنية ومتقاعدي الوزارة في الجوف

وفق “أخبار 24”.

وزير الداخلية يلتقي قادة القطاعات الأمنية ومتقاعدي الوزارة في الجوف

جديد المحليات
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