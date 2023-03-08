برعاية الملك.. “6 سيدات” يخطفن “جائزة نورة” للتميز

كرّم وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم (الأربعاء)، الفائزات بجائزة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي، في دورتها الخامسة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وفازت المهندسة لمياء النعيم بجائزة المشاريع الاقتصادية، والدكتورة خلود البقمي بجائزة الأعمال الفنية، فيما حققت نجلاء الردادي جائزة مجال العلوم الطبيعية.
وحققت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر جائزة الدراسات الإنسانية، وياسمين التويجري بجائزة العلوم الإنسانية، ومها عبدالله المنيف بجائزة الأعمال الاجتماعية.
#فيديو | برعاية خادم الحرمين الشريفين.. #وزير_التعليم يُكرّم الفائزات بجائزة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميّز النسائي في دورتها الخامسة.#اليوم_العالمي_للمرأة pic.twitter.com/HkY4zfPVPE
— وزارة التعليم – جامعي (@mohe_sa) March 8, 2023
وفق “أخبار 24”.