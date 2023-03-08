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جديد المحليات > برعاية الملك.. “6 سيدات” يخطفن “جائزة نورة” للتميز
08/03/2023   10:33 م

برعاية الملك.. “6 سيدات” يخطفن “جائزة نورة” للتميز

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كرّم وزير التعليم يوسف البنيان، اليوم (الأربعاء)، الفائزات بجائزة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للتميز النسائي، في دورتها الخامسة، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفازت المهندسة لمياء النعيم بجائزة المشاريع الاقتصادية، والدكتورة خلود البقمي بجائزة الأعمال الفنية، فيما حققت نجلاء الردادي جائزة مجال العلوم الطبيعية.

وحققت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن بن ناصر جائزة الدراسات الإنسانية، وياسمين التويجري بجائزة العلوم الإنسانية، ومها عبدالله المنيف بجائزة الأعمال الاجتماعية.

وفق “أخبار 24”.

برعاية الملك.. “6 سيدات” يخطفن “جائزة نورة” للتميز

جديد المحليات
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