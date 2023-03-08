خبراء ومستثمرون : المملكة وصلت العالمية في الترفيه

أشاد متخصصون ومستثمرون بما حققته المملكة في مجال الترفيه، وأشاروا إلى وصولها للعالمية في المجال في السنوات الأخيرة، حيث باتت محط أنظار الشركات الدولية والإقليمية والعالم كله.
وتحدث هؤلاء لـ”أخبار 24″، على هامش فعاليات المنتدى الدولي للترفيه المقامة بالرياض، بالشراكة بين الهيئة العامة للترفيه ومنظمة IAAPA الدولية، بحضور مئات المستثمرين المحليين والعالميين بقطاع الترفيه ومجالاته المتنوعة.
وقال مدير الأكاديمية السعودية للترفيه الدكتور إيهاب أبو ركبة، إنها إحدى الأكاديميات التابعة للشراكات الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتعمل بإشراف هيئة الترفيه، وبدأت عملها قبل سنتين.
وأوضح أن الأكاديمية استهدفت في بداية عملها مجموعة برامج تؤهل الشباب للانخراط في قطاع الترفيه، وأصبح لديها 250 شابا وشابة في 4 برامج؛ هي إدارة الحشود، وإدارة مدن الترفيه، والصيانة، والسلامة.
وتابع أن الأصل في البرامج قطاع الترفيه، لكنها تتقاطع مع قطاعات أخرى مثل المعارض والمؤتمرات والرياضة والسياحة، حيث يستهدف قطاع الترفيه بالمملكة 100 ألف وظيفة للشبان الواعدين.
وعبر رئيس اللجنة الوطنية للترفيه باتحاد الغرف التجارية الوليد البلطان، عن فخره بإنجازات المملكة في مجال الترفيه وإقامة المنتدى الدولي للترفيه بها هذا العام، وذلك لأول مرة بالشرق الأوسط.
وأضاف أن إقامة المنتدى بالرياض دليل على أن مكانة المملكة عالميا في قطاع الترفيه رائدة، وأنها أصبحت اليوم عاصمة للترفيه، ما دعا لإقامة ذلك الحدث الكبير بها، ودليل على امتلاكها قوة شرائية كبيرة.
وأشار إلى أن جميع الأحداث الترفيهية بالمملكة صارت محط أنظار العالم، وأن المنتدى أضاف الكثير للمستثمرين وللكادر البشري، ما يؤهل المملكة لنقل خبراتها في هذا المجال للعالم أجمع قريباً.
وقالت صاحبة شركة متخصصة في الترفيه والمطاعم سهام حسنين، إنها تعمل في المجال منذ 2019، وتتابع تطوراته وأن شركات الترفيه تتسابق للعمل بالمملكة، وإنها استفادت من المنتدى وتأكيد الخبراء أن واقع الترفيه بالمملكة أكثر مما توقعوه، والجهد المبذول أكثر من رائع حتى وصول المملكة للعالمية.
وأشادت بالمشاركة الكبيرة للمرأة في المنتدى ودخول السيدات في الاستثمار بمجال الترفيه، لافتة إلى أن نصف المشاركين تقريبا من النساء اللائي لعبن دورا كبيرا في كافة إنجازات ونجاحات المملكة.
وشهد المنتدى إقبالاً واسعاً من الحضور الذين قدموا من 40 دولة بهدف الاستفادة من برامج المنتدى، وتبادل الخبرات بين قيادات صناعة الترفيه وخبرائها والعاملين في قطاعها.
خبراء ومستثمرون لـ #أخبار24: #المملكة وصلت إلى العالمية في مجال الترفيهhttps://t.co/wc0YntOH18 pic.twitter.com/788DqdSsCa
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 8, 2023
بـ #المنتدى_الدولي_للترفيه.. 45 متحدثًا عالميًا يعرضون خبراتهم في استكشاف الابتكارات العالمية في الترفيه ونقلها لـ #المملكة https://t.co/um4fgZeTAM pic.twitter.com/g9mhiEI1Qx
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 8, 2023