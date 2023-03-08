وظائف موسمية بوزارة الحج والعمرة في مكة والمدينة وجدة

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم (الأربعاء)، عن توفر عدد من الوظائف الموسمية لعام 1444 هـ، في مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة.
وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على “تويتر”، أن الوظائف المطلوبة تشمل مراقب خدمات، ومأمور اتصالات، وخدمة عملاء، وسائقًا، كما ذكرت أن بداية التقديم 16 شعبان الجاري وتستمر حتى 19 من الشهر نفسه.
واشترطت عددًا من المتطلبات في المتقدمين للوظائف، تشمل الجنسية السعودية، وأن يكون العمر من 22 إلى 50 عامًا، وأن يكون المؤهل الثانوية العامة فأعلى، والقدرة البدنية.
وأشارت إلى أن الأولوية ستكون لمن يملك خبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة في السابق، كما لفتت إلى أن بعض الوظائف تشترط إتقان إحدى لغات الحجاج، مثل الأوزبكية، والفارسية، والصينية، والأردوية، والملايوية، والتركية، وغيرها.
وفق “أخبار 24”.