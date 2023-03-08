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جديد المحليات > ارتفاع توظيف المرأة في القطاع الصناعي بنسبة 93% خلال 3 سنوات
08/03/2023   10:30 م

ارتفاع توظيف المرأة في القطاع الصناعي بنسبة 93% خلال 3 سنوات

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كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفاع أعداد العاملات بالقطاع الصناعي إلى 63.8 ألف عاملة حتى نهاية 2022، مقارنة بـ 33 ألف فقط 2019، بارتفاع بلغ 93%.

وأوضحت أن النسبة الأكبر من الموظفات السعوديات في القطاع الصناعي تتمركز في منطقة الرياض بـ 28.1 ألف عاملة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 15.6 ألف عاملة، ثم منطقة الشرقية بـ 10.9 ألف عاملة، فيما كانت النسبة الأقل في منطقة الحدود الشمالية بـ 93 امرأة عاملة.

وأشارت الوزارة، في اليوم العالمي للمرأة، إلى دورها المهم في التنمية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مؤكدة أهمية استمرارية تمكين المرأة في سوق العمل والابتكار. وفق “أخبار 24”.

ارتفاع توظيف المرأة في القطاع الصناعي بنسبة 93% خلال 3 سنوات

جديد المحليات
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