النائب العام: “السعوديات” أثبتن كفاءتهن بالعمل النيابي.. ودولتنا حفظت “حقوقهن”

أكد النائب العام الشيخ سعود المعجب؛ أن المرأة أثبتت كفاءتها في الأعمال الموكلة إليها، ومنها العمل العدلي النيابي، وأدت أعمالها القضائية بكل مهارة وإتقان وحققت التطلعات والأهداف المرسومة.
وربط النائب العام بين نجاحات المرأة السعودية بشتى المجالات، وبين ما قدمته لها الدولة بإشراكها في جميع مناحي الحياة، مثبتة أنها أهل للثقة، حاصدة الإنجازات على كافة الأصعدة، محققة الطموحات والآمال، رافعة شعار المملكة عالياً بالمحافل المحلية والدولية.
وعدّ المعجب؛ أن نصف المجتمع من النساء، وهذا يفتح الأبواب أمام الوطن، وأحقيته بأن ينهض بجميع أفراده، رجالاً كانوا أو نساءً، مشيراً إلى أهمية الدور المناط بالمرأة السعودية؛ وفاعليتها المستمرة، في تحمل المسؤوليات الاجتماعية. وفق “أخبار 24”.
النائب العام الذي كان يتحدث بمناسبة اليوم المرأة العالمي، ذكّر بمكانة المرأة العالية الرفيعة في الإسلام، وبحرص الدولة على حفظ حقوقها واحترام مكانتها، وسن الأنظمة والتشريعات لحفظ مكانتها ودورها المحوري في بناء الأسرة والمجتمع.
ويوافق، اليوم (الأربعاء) 8 مارس، يوم المرأة العالمي، الذي يحتفي به العالم بأسره، دليلاً على احترام المرأة ومكانتها في بناء المجتمعات والشعوب، والإسهام في نشر السلام العالمي في شتى بقاع الأرض.