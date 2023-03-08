الأسرع نموًا بالشرق الأوسط.. 154 مليار ريال حجم سوق الاتصالات بالمملكة

كشف محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية محمد التميمي، عن وصول حجم سوق الاتصالات والتقنية في المملكة إلى 154 مليار ريال خلال عام 2022، ما جعله الأكبر والأسرع نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح التميمي، خلال منتدى مؤشرات الاتصالات والتقنية 2023 بنسخته التاسعة، أن إجمالي الاستثمارات الرأسمالية التي ضختها المملكة في البنية التحتية الرقمية بلغ أكثر من 93 مليار ريال خلال الـ6 سنوات الماضية.
وأضاف أن هذا التوسع أدى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة بشكل كبير، وذلك من خلال مضاعفة سرعات الإنترنت المتنقل إلى 11 ضعفًا، حيث تجاوزت سرعته 181 ميجا بايت في الثانية، متجاوزا ضعف المتوسط العالمي، لتحافظ المملكة على مكانتها بين الدول العشر الأولى على مستوى العالم في سرعة الإنترنت المتنقل.
وأشار إلى أنه تم إطلاق خدمة الإنترنت عالي السرعة في 21 ألف قرية وهجرة في مختلف مناطق المملكة، لضمان استمرارية خدمات الاتصالات لأكثر من 5 ملايين نسمة. وفق “أخبار 24”.
ونوه التميمي بأن نسبة تغطية الجيل الخامس في المملكة وصلت إلى 53%، فيما تجاوزت النسبة أكثر من 94% في مدينة الرياض، بالإضافة إلى مضاعفة إيصال الألياف الضوئية للمنازل، ليصبح إجمالي المنازل المغطاة 3.7 مليون منزل.