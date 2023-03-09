“الموارد البشرية” توضح أسباب اختلاف مبلغ المعاش المستحق من شهر لآخر

بيّنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف مبلغ معاش التضامن الاجتماعي المُستحق من شهر لآخر، مشيرةً إلى أن المبلغ يُحتسب بعد مراجعة مجموع الدخل المسجل من قبل المستفيد والمطابقة مع البيانات الواردة من خلال الجهات المعنية.
وأوضحت الوزارة أن الأسباب تتضمّن وجود مصدر دخل جديد للأسرة، أو ارتفاع في أحد مصادر دخل الأسرة مثل وجود زيادة في الراتب الشهري، أو نقص أو زيادة عدد أفراد الأسرة بالحذف أو الإضافة أو عدم التأهيل.
ولفتت، عبر حسابها بـ “تويتر”، إلى أنه يمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية من خلال المنصة مع إرفاق المستندات الداعمة في حال تبين له نقص أو زيادة بالمعاش الشهري.
وفق “أخبار 24”.