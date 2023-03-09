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جديد المحليات > “حقوق الإنسان” توضح أبرز الأنظمة الهادفة لتمكين المرأة في المملكة
09/03/2023   8:17 ص

“حقوق الإنسان” توضح أبرز الأنظمة الهادفة لتمكين المرأة في المملكة

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حدّدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان مجموعة من أبرز الأنظمة الحكومية الهادفة لتمكين المرأة من العمل في المملكة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة.

وأوضحت الجمعية أن هذه الأنظمة تشمل: نظام العمل ونظام المرور ونظام وثائق السفر ونظام الأحوال الشخصية ونظام الأحوال المدنية ونظام التأمينات الاجتماعية.

ويحتفل العالم في الثامن من مارس من كل عام بيوم المرأة، للاحتفاء بمنجزاتها على صعيد القوى العاملة، ولفت الانتباه لأثر التغيرات في عالم العمل على المرأة من حيث الفرص والعقبات التي تقابلها للحصول على وظيفة أو الاستمرار بها.

عمل المراة

وفق “أخبار 24”.

“حقوق الإنسان” توضح أبرز الأنظمة الهادفة لتمكين المرأة في المملكة

جديد المحليات
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