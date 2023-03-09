اطلعت على عدة مشاريع.. بعثة “الدولي للمعارض” تزور المقر المقترح لمعرض “إكسبو 2030”

زار أعضاء بعثة المكتب الدولي للمعارض الموقع المقترح لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030، وكان برفقتهم الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد.
واطلع أعضاء البعثة على المخطط الرئيسي للموقع الذي يمتد على مساحة 5 ملايين متر مربع، كما التقوا بعدد من الوزراء والمسؤولين، واطلعوا على مشاريع يجري تطويرها في العاصمة الرياض.
وأكد فهد الرشيد أن ما شهدته مدينة الرياض من عناية بالبنية التحتية ومشاريع كبرى يجري تنفيذها أو التخطيط لها، يتوافق مع ما توليه القيادة ومؤسسات الدولة من دعم لملف استضافة معرض إكسبو 2030.
وزار أعضاء البعثة، في ثالث أيام زيارتهم للرياض التي تهدف لمناقشة ملف استضافة المملكة للمعرض الدولي، محطة قطار الرياض في مركز الملك عبدالله المالي “كافد”، إحدى المحطات الرئيسية ضمن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض.
وناقش أعضاء البعثة استراتيجيات وخطط النقل المستقبلية لمدينة الرياض، كما قاموا بتجربة رحلة التوجه إلى الموقع المقترح للمعرض عبر قطار الرياض، إذ استقلوا أحد الخطوط الرئيسية التي تربط القطار بمرافق العاصمة الأخرى.
كما التقى الأعضاء عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين، من بينهم وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ومدير عام مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية إبراهيم العمر، وممثلي صندوق الاستثمارات العامة، وقيادات الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
وفق “أخبار 24”.