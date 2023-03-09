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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار مصحوبة بغبار وأتربة على 9 مناطق تشمل الرياض ومكة والشرقية
09/03/2023   8:17 ص

طقس اليوم.. أمطار مصحوبة بغبار وأتربة على 9 مناطق تشمل الرياض ومكة والشرقية

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أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والحدود الشمالية والشرقية.

وأضاف أنه سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبا برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (34 درجة بمكة المكرمة، و30 درجة بالمدينة المنورة، و32 درجة بالرياض، و35 درجة بالدمام، و31 درجة بجدة، و22 درجة في أبها).

طقس اليوم.. أمطار مصحوبة بغبار وأتربة على 9 مناطق تشمل الرياض ومكة والشرقية

جديد المحليات
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