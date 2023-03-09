“الحرس الوطني”: فتح باب التسجيل والقبول لراغبي الالتحاق بالخدمة العسكرية

أعلنت وزارة الحرس الوطني، فتح باب القبول والتسجيل للراغبين بالالتحاق بالخدمة العسكرية في مختلف المناطق للوظائف العسكرية “تجنيد – رجال”، وذلك اعتبارًا من (الأحد) الساعة التاسعة صباحًا الموافق 20 / 8 / 1444 هـ، وحتى الثانية مساء (الخميس) الموافق 24 / 8 / 1444 هـ.
وتشمل التخصصات المطلوبة بالوظائف العسكرية “عريف / وكيل رقيب” لحملة الدبلوم، تخصص اتصالات لخريجي كلية الاتصالات، وتخصص التقنية الإلكترونية لخريجي كلية معاهد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع، وتخصص صيانة الطائرات، ومشغل حاسب آلي، وفني صيانة حاسب آلي، وفني شبكات حاسب آلي، ومحلل نظم، فيما ستكون الوظائف “جندي / جندي أول” لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
واشترطت الوزارة أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والده خارج المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية، وألا يقل سنه عن 18 عامًا وألا يزيد عن 40 عامًا، وألا يقل طوله عن 160 سم.
كما تشمل الشروط أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه، وفق المعايير الصحية المعتمدة في الوزارة، وألا يكون موظفًا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية، وألا يكون متزوجًا بغير سعودية، كما يجب معادلة الشهادات الصادرة من خارج المملكة من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة، وأن يكون حاصلًا على المؤهل المطلوب، فضلًا عن اجتياز اختبار القبول والمقابلة الشخصية. وفق “أخبار 24”.
وشددت الوزارة على أن عملية التسجيل لا تعني القبول، إذ يخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة المعتمدة من قبل الوزارة، كما أشارت إلى ضرورة تعبئة الحقول بمنتهى الدقة، حيث سيتم إلغاء طلب كل من لديه اختلاف في بيانات التسجيل، مؤكدة أن رقم الجوال والبريد الإلكتروني المدخل من قبل المتقدم، هما الوسيلتان المعتمدتان للتواصل.