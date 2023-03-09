وزير “الاقتصاد” يلتقي كبار المسؤولين المشاركين بمؤتمر البلدان الأقل نمواً

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، عدداً من كبار المسؤولين المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموّاً.
وناقش الإبراهيم، خلال المؤتمر المنعقد بقطر؛ ما تحقق من أهداف التنمية المستدامة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما بحث مع الأمين العام لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، جورج ريبيلو شيكوتي، تعزيز التعاون بين المملكة والمنظمة في عدد من المجالات.
كما اجتمع مع الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، رولا دشتي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والسفير والممثل الدائم لبلغاريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك؛ لاشيزارا ستويفا، وناقشوا التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفق “أخبار 24”.