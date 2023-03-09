نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير “الاقتصاد” يلتقي كبار المسؤولين المشاركين بمؤتمر البلدان الأقل نمواً
09/03/2023   8:17 ص

وزير “الاقتصاد” يلتقي كبار المسؤولين المشاركين بمؤتمر البلدان الأقل نمواً

+ = -
547

التقى وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، عدداً من كبار المسؤولين المشاركين في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموّاً.

وناقش الإبراهيم، خلال المؤتمر المنعقد بقطر؛ ما تحقق من أهداف التنمية المستدامة، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما بحث مع الأمين العام لمنظمة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، جورج ريبيلو شيكوتي، تعزيز التعاون بين المملكة والمنظمة في عدد من المجالات.

كما اجتمع مع الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا “الإسكوا”، رولا دشتي، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والسفير والممثل الدائم لبلغاريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك؛ لاشيزارا ستويفا، وناقشوا التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم

وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم

وفق “أخبار 24”.

وزير “الاقتصاد” يلتقي كبار المسؤولين المشاركين بمؤتمر البلدان الأقل نمواً

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885253547.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.