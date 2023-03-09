تألق رونالدو وغياب تاليسكا والشنقيطي.. ماذا تغير في الاتحاد والنصر منذ مواجهة السوبر؟

تنتظر الجماهير مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر مساء، الخميس، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، ضِمن الجولة الـ 20 من دوري روشن السعودي.
وتكمن أهمية مباراة الكلاسيكو هذه المرة في ظل للمنافسة على اللقب، خاصة أن النصر يتصدر الترتيب العام برصيد 46 نقطة، فيما يحل الاتحاد في المركز الثاني برصيد 44 نقطة مما يعني أن فوز أي فريق منهما سيشكل خطوة مهمة في مشوار الحصول على دوري روشن هذا الموسم.
والتقي النصر والاتحاد من فترة ليست بالبعيدة لكن في نصف نهائي كأس السوبر السعودي في 26 يناير الماضي على ملعب الملك فهد الدولي، وانتهت المواجهة بثلاثة أهداف مقابل هدف، لكن منذ هذا التاريخ وحتى الآن، هناك العديد من الأمور التى تغيرت، مما يُنذر بمواجهة مختلفة بين الفريقين في دوري روشن.. فما هي أبرز المتغيرات؟
غياب تاليسكا وتألق كريستيانو رونالدو
وفي مواجهة كأس السوبر، دخل النصر بتشكيل مكون من: في حراسة المرمى: أوجستين روسي، وفي خط الدفاع: علي لاجامي، عبدالله مادو، عبدالإله العمري، سلطان الغنام، وفي خط الوسط: لويس جوستافو، بيتي مارتينيز، عبدالله الخيبري، وفي خط الهجوم: أندرسون تاليسكا، سامي النجعي، كرستيانو رونالدو.
ويعد كل من المهاجم البرازيلي أندريسون تاليسكا والجناح الأرجنتيني بيتي مارتينيز، فالأول يعاني من إصابة في العضلة الخلفية ومنتظر عودته خلال الفترة المقبلة، وأمّا الثاني انتهي موسمه تمامًا بعد إصابته بقطع في الرباط الأمامي للركبة اليسرى.
وبالتأكيد فإن غياب تاليسكا سيكون مؤثرًا لكن رونالدو حاضر، ورغم أن النجم البرتغالي لعب المباراة التى فاز بها الاتحاد فإن الكثير تغير بعدما تألق الدون في مباريات دوري روشن، وبدي أنه تأقلم على الأوضاع كثيرًا مما يجعل الجماهير تنتظر ظهوره في مواجهة الدوري بشكل مغاير تمامًا عما مضى.
وبعد صدمة السوبر كعادة النجم البرتغالي نجح في الرد على كل منتقديه في الملعب سريعا، وأثبت للجميع أن الذهب لا يصدأ بعدما سجل 8 أهداف في 6 مباريات منها سوبر هاتريك في مباراة، وهاتريك في آخر، فضلًا عن صناعة هدفين.
غياب الشنقيطي
أمّا نادي الاتحاد الذى انتصر في المباراة وحصد لقب كأس السوبر في النهاية، فقد دخل اللقاء بتشكل مكون من: في حراسة المرمى: مارسيلو جروهي، وفي خط الدفاع: مهند الشنقيطي، أحمد شراحيلي، أحمد حجازي، زكريا هوساوي، وفي خط الوسط: طارق حامد، ايجور كورونادو، برونو هنريكي، وفي خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله، رومارينيو، عبد الرحمن العبود.
وبالنسبة للاتحاد فإن أبرز التغييرات تمثلت في افتقاد جهود مدافعه الدولي مهند الشنقيطي بعدما تعرض لإصابة عبارة عن قطع في وتر العضلة الضامة خلال مواجهة الاتفاق في دوري روشن مما جعل موسمه ينتهي مبكرًا.
وفق “أخبار 24”.