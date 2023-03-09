“أرامكو” تضع حجر الأساس لمشروع “شاهين” في كوريا الجنوبية

أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم (الخميس)، وضع حجر الأساس لمشروع شاهين للبتروكيميائيات في ولسان بكوريا الجنوبية.
وذكرت الشركة أن مشروع شاهين أُعلن عنه في نوفمبر الماضي من قبل شركة “إس – أويل” التابعة لأرامكو السعودية، وتبلغ قيمته نحو 26.5 مليار ريال، كما يُعد جزءًا رئيسًا من استراتيجيتها لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات.
وأكد رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، أن المشروع يُعد أحد أكبر استثمارات الشركة على المستوى الدولي في مجال التكرير والكيميائيات والتسويق، ويمثّل خطوة كبيرة ومهمة للمُضي قدمًا في توسُّع أعمالها لتحويل السوائل إلى كيميائيات، وتعزيز حضورهم بكوريا.
ويعد مشروع شاهين أول استخدام تجاري على نطاق كبير لتقنية أرامكو السعودية لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات بالتكسير الحراري، وهي تقنية بدأ ابتكارها وتطويرها وتسجيل براءات الاختراع المرتبطة بها من قبل الباحثين في المملكة، ثم تم تطويرها في مرحلة لاحقة وعلى نطاق أوسع من قبل أرامكو بالتعاون مع “لوموس تكنولوجيز”. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن حفل وضع حجر الأساس للمشروع شهد حضور رئيس كوريا الجنوبية يون سوك، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، أمين الناصر، ورؤساء الشركات والمسؤولين ومجتمع الصناعة والأعمال وشركاء أرامكو السعودية في كوريا الجنوبية.