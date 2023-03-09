مصادر لـ”أخبار 24″: سياسة جديدة لإصدار تذاكر النقل العام لخفض التكلفة

كشفت مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة للنقل، تسعى إلى إعداد سياسة جديدة لتنظيم عملية إصدار التذاكر وجمع الأجور في جميع أنماط النقل، بهدف تعزيز الموثوقية وتحسين الكفاءة من خلال خفض التكلفة التشغيلية.
وأوضحت المصادر ، أن الهيئة تهدف إلى تحديد المواصفات الفنية، والنموذج التشغيلي وآليات الربط والتكامل لعمليات إصدار التذاكر، وجمع الأجور لمقدمي خدمات النقل داخل المدن وبين المدن، بعضها ببعض.
وأضافت أن الهيئة تسعى إلى تعزيز راحة وتجربة العملاء والزوار من حيث خيارات الدفع وسهولة الاستخدام وسرعة تقديم الخدمات، وتعزيز موثوقية الدفع، وزيادة سرعة عمليات الإركاب، وتحسين الكفاءة من خلال خفض التكلفة التشغيلية، وتوفير قاعدة ضخمة من البيانات.
وأبانت المصادر أن الهيئة تعمل على تنظيم وتطوير أنشطة النقل البري والبحري والسككي بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة، ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في قطاع النقل بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
يذكر أن رؤية وأهداف الهيئة، ترتبط ارتباطاً مباشراً بالاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية NTLS والتي تهدف إلى وضع المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية وتحسين كفاءة خدمات أنماط النقل بما يتناسب مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية 2030 لتحسين وتطوير قطاع النقل. وفق “أخبار 24”.