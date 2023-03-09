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جديد المحليات > محافظ الأحساء يتفقّد مركز حرض ويلتقي بالأهالي
09/03/2023   4:52 م

محافظ الأحساء يتفقّد مركز حرض ويلتقي بالأهالي

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تفقّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، مركز حرض التابع للمحافظة، وذلك ضمن زياراته لمراكز المحافظة ، وكان في استقبال سموه رئيس المركز علي بن عبدالله بن قضعان وعدداً من الأهالي.

وأكد سموه خلال لقائه بأهالي مركز حرض أن مثل هذه الزيارات التفقدية تأتي وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لتلمّس احتياجات أهالي المراكز بالمحافظة عن قرب ، ونقل سموه تحيات سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه – حفظهما الله-

وأطلع سموه خلال زيارته للمركز على عرض مرئي يحتوي على انجازات المركز وأبرز الخدمات المتوفرة فيه ، وكذلك تعاون الجهات الحكومية وتقديم افضل الخدمات لأهالي المركز

وقدم رئيس المركز علي بن عبدالله بن قضعان وأهالي المركز شكرهما وتقديرهما لسمو محافظ الأحساء على زيارته واهتمامه بمراكز المحافظة.

محافظ الأحساء يتفقّد مركز حرض ويلتقي بالأهالي

محافظ الأحساء يتفقّد مركز حرض ويلتقي بالأهالي

محافظ الأحساء يتفقّد مركز حرض ويلتقي بالأهالي

وفق “أخبار 24”.

محافظ الأحساء يتفقّد مركز حرض ويلتقي بالأهالي

جديد المحليات
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