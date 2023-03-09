حكاوي ومسرح وألعاب .. “الثقافة” تنظم فعاليات موسم رمضان في 14 مدينة

تستعد وزارة الثقافة لتنظيم فعاليات موسم رمضان 1444هـ في 14 مدينة تتوزع على عشر مناطق من مناطق المملكة، وأكثر من 38 موقعاً.
وأكدت الوزارة أن هذه الفعاليات تأتي ضمن برنامج ثقافي متكامل يستهدف إحياء الموروث الثقافي التاريخي المرتبط بشهر الصيام، وستنطلق الفعاليات من مدينة جدة، وتشمل فعالياتها باب البلد، وسرادق رمضان، ورؤيتي وطني، والحواتين، وحكاوي رمضان.
وتشتمل كل فعالية على مجموعة من الأنشطة متضمنةً الأعمال الخيرية وتجارب الأكل، والشخصيات المتجولة، ومسرح العرائس، ومراكز الألعاب الشعبية، والفنانين والحرفيين، والذواقة والضوء، إضافةً إلى معارض لتاريخ جدة، وترميم المساجد التاريخية، وطباعة المصحف، والطوابع والعملات القديمة، وهلال رمضان، وحكاوي البيوت، والمطاعم الشعبية. وفق “أخبار 24”.
وتحتضن مدينة الرياض فعاليات متنوعة تشمل الخيمة الرمضانية، ومنطقة فطور وسحور رمضان، والأعمال الخيرية، وبطولات كرة الطائرة، وكرة البادل، وتفعيل مضمار المشي، والألعاب الإلكترونية، ومسابقات رمضان، والأمسيات الشعرية.
وستقام في مختلف مدن المملكة مجموعة من الفعاليات مثل زينة رمضان، وكل يوم طبخة، ووصفات رمضانية، والمكتشف الصغير لتعريف الأطفال بثقافة الآثار، وفوازير رمضان، وقرقيعان.