القـتل لإرهابيين شرعا في القيام بعملية انتحارية واستهداف مقرات أمنية

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم (الخميس)، تنفيذ حُكم حد الحـرابة والقـتل تعزيراً بجانيين في منطقة مكة المكرمة.
وأوضحت أن المواطنين علي بن عمر بن موسى الأحمري وإبراهيم بن علي بن مرعي هروبي أقدما على الانضمام لخـلية إرهابية، وتوفير الأسلحة والذخـائر، ورصد المواقع والمقرات الأمنية وتصويرها بقصد استهدافها وقـتل رجال الأمن.
وأضافت أن المتهمين اعتنقا المنهج التكفيري المسوغ لأفعالهم، مشيرة إلى أن إبراهيم هروبي قدم الدعم المالي والمعنوي لأعضاء الخلية الإرهابية، فضلا عن شروعه في تصنيع المتـفجرات للإخلال بالأمن الداخلي، وعزمه القيام بعملية انتـحارية تستهدف مواقع ومقرات أمنية ورجال الأمن، بينما قام علي الأحمري بتأييد التنظيم الإرهابي ومبايعته زعيمه وحيازة حزام نـاسف.
وأبانت أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الجانيين المذكورين وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جرائمهما وإحالتهما إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقهما صك يقضي بثبوت ما نسب إليهما، والحُكم على “الأحمري” بالقـتل تعزيراً، و”هروبي” بإقامة حد الحـرابة وأن يكون ذلك بقتله. وفق “أخبار 24”.
وأُيد الحُكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجانيين المذكورين، وتم تنفيذ حُكم القـتل وحد الـحرابة بالجانيين اليوم.