1844 ريالاً متوسط دعم الأسرة.. “حساب المواطن” يوضح تفاصيل دفعة مارس

كشف برنامج حساب المواطن، عن تفاصيل الدفعة الـ64 الخاصة بالدعم المخصص لشهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، التي تم إيداعها اليوم (الخميس).
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أنه تم إيداع 3.7 مليار ريال مخصص دعم شهر مارس للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الثالثة والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع.
وأشار إلى أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 152 مليار ريال منها أكثر من 2 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، وموضحًا أن 76% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1844 ريالاً.
وأبان أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 79%، وبلغ عدد التابعين 8.5 مليون مستفيد، بينما بلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 580 ألف مستفيد، مشكلين 21% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.
وفق “أخبار 24”.