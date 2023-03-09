أعلنت شركة مانجا للإنتاج، التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، أنها وقعت اتفاقية نشر وتوزيع مع شركة مايكرويدز للعبة الجديدة “مغامرات الفضاء جريندايزر – وليمة الذئاب” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضحت الشركة أنها ستعمل لتعريب اللعبة وتوفير فرص للمواهب السعودية لتكون جزءًا من المرحلة ، كما ستكون اللعبة متاحة على بلايستيشن 4 وبلايستيشن 5 وإكس بوكس سيريس وإكس بوكس ون وعلى نيتيندو سويتش وعلى الحاسوب الشخصي.
يذكر أن اللعبة صممت تحت إشراف المانجاكا العالمي جو ناجاي واستنادًا إلى خبرته في صناعة المانجا كما تسمح لعبة الحركة الجديدة للاعبين باللعب في شخصية دوق فليد وجريندايزر، والاستمتاع بلحظات بطولية وتسنح الفرصة لتجربة مثيرة بمغامرات داخل عوالم من وحي الماضي العريق لجريندايزر ومعاركه الملحمية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج، الدكتور عصام بخاري، أن أسواق المملكة تعد من أهم وأسرع أسواق الألعاب نموًا في العالم، واستطاعت الشركة خلال السنوات الماضية تسجيل نجاحاتها في إنتاج وتوزيع وترخيص المحتوى، من خلال الاستثمار في الكفاءات السعودية. وفق “أخبار 24”.
وأشار مدير إدارة التسويق والتوزيع وتطوير الأعمال في مانجا للإنتاج، عبد العزيز النغموش إلى أن هذه الشراكة تعني إيمان الشركة بقوة صدى الصناعة الإبداعية ودورها الكبير في تطوير المجتمع وكذلك دور الألعاب الذي يشكل جزءاً كبير من حياة المجتمعات.
يذكر أن سلسلة الميكا الشهيرة “جريندايزر” أُطلقت في 5 أكتوبر 1975م. وبث منها 74 حلقة وكسبت جمهورًا كبير في العالم العربي وفرنسا وإيطاليا كما أنها لا زالت تحظى بشعبية كبيرة حتى وقتنا الحالي.