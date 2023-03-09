لدعم أصحاب العمل والمنشآت.. “التأمينات الاجتماعية” تطلق مبادرة “المخالفات الصفرية”

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم (الخميس)، إطلاق مبادرة المخالفات الصفرية والموجهة لدعم أصحاب العمل والمنشآت وتعزيز الالتزام التأميني.
وأوضحت المؤسسة أن المبادرة تشمل تخفيض قيمة المخالفات بنسبة 95% على قيم بعض المخالفات السابقة وذلك لدعم المنشآت في الاستمرارية والنمو، مبينة أنها تأتي ضمن جهودها لتعزيز العلاقة الإيجابية بأصحاب العمل وزيادة رضا العملاء وتوعيتهم حول المخالفات التأمينية ومساعدتهم على تجنب الوقوع فيها.
وأضافت أن المبادرة تقدم تطويراً في قواعد فرض الغرامات المنصوص عليها بموجب المادة 62 من نظام التأمينات الاجتماعية والمادة 25 من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل بما يتناسب مع حجم المنشآت وجسامة المخالفة المرتكبة.
وبينت المؤسسة أن مبادرة المخالفات الصفرية ترتكز على عدة منطلقات منها عدم إيقاع الغرامات عند اكتشافها للمرة الأولى في المخالفات غير الجسيمة، وإعطاء المهل النظامية لتعديل المخالفات دون فرض أي غرامات، والتدرج في فرض المخالفات التأمينية على أصحاب العمل والحث على تعديل المخالفات.وفق “أخبار 24”.
وأشارت التأمينات الاجتماعية إلى أنها تهدف من هذه المبادرة إلى تعزيز الالتزام والوقاية التأمينية، وتوعية وتعريف أصحاب العمل بالمخالفات التأمينية وأسبابها وطرق تجنبها، كما تهدف إلى إبراز المزايا والتسهيلات التي سوف تستفيد منها المنشآت حال الالتزام التأميني.
وأكدت المؤسسة أن هذه المبادرة جاءت لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فجاءت بعض المخالفات دون إيقاع أي غرامات والاكتفاء بالتوعية والتوجيه لتعديلها، كذلك تم منح المنشآت فرص لتعديل المخالفات التأمينية وعدم فرض غرامات عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، كما صنفت المبادرة حجم المنشأة وجسامة المخالفة في تحديد مقدار الغرامة، فحددت مبلغ الغرامة المفروضة وفقاً لهذا التصنيف.