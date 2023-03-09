وزيرالخارجية: نتطلع إلى توحيد الرؤى مع روسيا ودعم العلاقات الثنائية

قال وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، إن العلاقات بين المملكة وروسيا شهدت تطورات إيجابية خلال السنوات الماضية، وتتطلع المملكة لتعزيز وتطوير هذه العلاقات في كافة المجالات بما يخدم مصالح البلدين.
وأضاف أن المملكة تتطلع إلى توحيد الرؤى ودعم العلاقات الثنائية، لافتا إلى أنه بحث مع نظيره، الروسي سيرجي لافروف، التحديات التي تمس العالم كما تبادلا وجهات النظر حول الأزمات الدولية، مؤكدا أن هناك دائما ما هو جديد في العلاقات بين البلدين.
ولفت إلى أنه ناقش أيضا مع وزير الخارجية الروسي الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدًا على موقف المملكة الداعم لكافة المساعي الإقليمية والدولية لإيجاد حل سياسي للأزمة، ولكل ما من شأنه تخفيف التوتر، وتخفيف المعاناة التي طالت الجميع بسبب تداعيات هذه الأزمة خاصة الدول النامية والأقل نموا.
وأضاف أنه أكد لوزير الخارجية الروسي استعداد المملكة لبذل كافة الجهود للوساطة بين الأطراف، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا قائما مع روسيا في شتى المجالات بين البلدين فيما يتعلق بتنمية العلاقات المشتركة والتنسيق لمواجهة التحديات الدولية، مضيفا أن اللقاء الذي جمعه بـ”لافروف” يأتي تأكيداً على أهمية العلاقات بين المملكة وروسيا، واستكمالاً لنهج التشاور والتنسيق والتعاون فيما بينهما.
وتأتي تصريحات الوزير بالتزامن مع جلسة مباحثات عقدها مع “لافروف” في موسكو، اليوم (الخميس)، والتي أكد فيها الأخير ترحيبه بزيادة اهتمام المملكة للمشاركة بشكل نشط في تسوية القضايا الدولية وليست الإقليمية فقط.
وقال وزير الخارجي الروسية إنه يرى أهمية وجود تنسيق دائم ومتبادل بين البلدين على مستوى الوزارات والهيئات الحكومية وفي مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمارات، مؤكدا أن هناك اتفاقا دائما على الخطوات اللازمة لتطوير التعاون بين روسيا والمملكة.
وفق “أخبار 24”.