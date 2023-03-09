“روشن” توقع اتفاقية لتطوير أكثر من 1500 وحدة سكنية في حي سدرة بالرياض

وقعت مجموعة “روشن ” التابعة لصندوق الاستثمارات العامة اتفاقية مع شركة “الحبيب العقارية” لبيع أرضٍ مشروطة تبلغ مساحتها أكثر من 96 ألف متر مربع.
وجاء توقيع الاتفاقية بهدف تطوير أكثر من 1500 وحدة سكنية متكاملة، ضمن المرحلة الثانية من حي “سدرة” في مدينة الرياض.
وأبدى الرئيس التنفيذي للمجموعة، ديفيد جروفر، ثقة المجموعة في شركة الحبيب العقارية وقدرتها على تمثيل رؤيتهم في إنشاء مجتمعات متكاملة ومؤنسنة تعزز جودة الحياة للسكان. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن التزامات المجموعة بتقديم أفضل المنتجات والخدمات لعملائها في مجتمعات روشن.