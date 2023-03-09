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جديد المحليات > “الغذاء والدواء” توقع عقوبات على 39 منشأة صيدلانية
09/03/2023   4:51 م

“الغذاء والدواء” توقع عقوبات على 39 منشأة صيدلانية

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أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها فرضت عقوبات على 39 منشأة مخالفة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.

وأوضحت الهيئة أن المخالفات منها عدم الالتزام بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ “الهيئة” عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة خلال شهر فبراير الماضي.

وأبانت أنها رصدت 9 منشآت لم تلتزم بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، و5 منشآت لم تبلغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، و25 منشأة لعدم التزامها بالتبليغ المباشر (اللحظي) لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني المعتمد. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية يلزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية أن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.

“الغذاء والدواء” توقع عقوبات على 39 منشأة صيدلانية

جديد المحليات
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