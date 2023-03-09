أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق بدءاً من الأحد

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم (الخميس)، تنويهاً بهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة على معظم مناطق المملكة بدءًا من يوم الأحد القادم وحتى نهاية الأسبوع.
ولم يُصدر المركز تفصيلاً بالمناطق المشمولة بتلك الحالة الجوية الماطرة، ولكنه أشار إلى أنه سيصدر تقريراً خاصاً في وقت لاحق.
وكان المركز قد أعلن في تقريره اليومي عن حالة الطقس أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض والقصيم والحدود الشمالية والشرقية.
ونوه بأنه سيطرأ انخفاض في درجات الحرارة مصحوبًا برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتَيْ حائل وتبوك، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المملكة. وفق “أخبار 24”.