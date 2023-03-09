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جديد المحليات > مستجدات “كورونا”.. تسجيل 83 إصابة جديدة وتعافي 73 ولا وفيات
10/03/2023   12:56 ص

مستجدات “كورونا”.. تسجيل 83 إصابة جديدة وتعافي 73 ولا وفيات

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أظهرت إحصاءات وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، انخفاض الإصابات والحالات الحرجة وتعافي 73 حالة من المصابين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 83 حالة إصابة بالفيروس اليوم، بانخفاض 6 حالات عن المسجل أمس، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 830127 إصابة بالفيروس.

وبينت أن حالات التعافي بلغت 73 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 817212 حالة، فيما انخفضت الحالات الحرجة بـ4 حالات ليصل العدد إلى 38 حالة، ولم تسجل أي حالات وفـيات خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفـيات نتيجة الفيروس 9618.  وفق “أخبار 24”.

مستجدات “كورونا”.. تسجيل 83 إصابة جديدة وتعافي 73 ولا وفيات

جديد المحليات
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