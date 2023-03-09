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جديد المحليات > “الصحة” تشدد على عدم تكليف موظفي الأمن الصحي بغير مهام عملهم
10/03/2023   12:57 ص

“الصحة” تشدد على عدم تكليف موظفي الأمن الصحي بغير مهام عملهم

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شددت وزارة الصحة على عدم تكليف موظفي الأمن الصحي لأداء مهام لا تندرج ضمن مهام عملهم بأي حال من الأحوال، إلا فيما تراه إدارة برنامج الأمن الصحي.

وأوضحت أن مسؤول الأمن الصحي يمارس مهامه في إدارة الأمن والسلامة فقط؛ وفقاً للوصف الوظيفي المعتمد فقط، ولا يجوز تكليفه بمهام خارج هذا الوصف، مع مراعاة الاحتياج الفعلي للمنشآت الصحية قبل عملية النقل أو التكليف لمسؤول الأمن الصحي داخل أو خارج نطاق التعيين.

وحددت اللائحة التنظيمية لإجراءات العمل أنواع التجاوزات وكيفية التعامل معها، حيث أشارت إلى أنه في حالة تكليف الموظف خارج وصفه الوظيفي المعتمد يتم ضبط المحضر وإحالة المعاملة للشؤون القانونية للتعامل معها وفق المتبع.

أما في حال تكليف الموظف خارج المسار الوظيفي دون موافقته يتم ضبط المحضر، وإعادة الموظف المكلف للمسار الوظيفي، وإحالة المعاملة للشؤون القانونية للتعامل معها.

وأوضحت أنه في حالة تكليف الموظف خارج المسار الوظيفي بالموافقة المسبقة منه؛ يتم ضبط المحضر وتحال المعاملة للشؤون القانونية للتعامل معها وفق المتبع.  وفق “أخبار 24”.

“الصحة” تشدد على عدم تكليف موظفي الأمن الصحي بغير مهام عملهم

جديد المحليات
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