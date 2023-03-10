نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار ورياح على عدة مناطق بينها الرياض
10/03/2023   3:26 ص

تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار ورياح على عدة مناطق بينها الرياض

+ = -
625

أصدر المركز الوطني للأرصاد، عدة تنبيهات بتأثر أجزاء من مناطق الرياض ومكة المكرمة اليوم (الجمعة)، بهطول أمطار مصحوبة برياح نشطة.

وأوضح المركز، أن أجزاء من منطقة الرياض ستشهد أمطاراً خفيفة إلى متوسطة حتى الساعة الـ 9 مساءً، كما تتأثر العاصمة الرياض والدرعية والدلم والمزاحمية برياح نشطة وأتربة مثارة حتى الساعة الـ7 مساءً.

وأضاف أن أجزاء من منطقة مكة المكرمة ستكون على موعد مع أمطار خفيفة إلى متوسطة ورياح نشطة وتدنٍ في الرؤية حتى الساعة الـ 9 مساءً، في حين تشهد أجزاء من منطقة المدينة المنورة رياحاً نشطة وأتربة مثارة وارتفاع للأمواج حتى الساعة الـ 6 مساءً. وفق “أخبار 24”.

ونوه إلى أن أمطاراً خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة ستشهدها أجزاء من مناطق عسير وجازان والقصيم والشرقية.

تنبيهات من “الأرصاد” بأمطار ورياح على عدة مناطق بينها الرياض

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885253645.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.