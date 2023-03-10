أَبرزْنَها بتخرُّجهنَّ.. المهارات القتالية لـ”سيدات الدفاع” تمنحهنَّ بطاقة دخول ميادين الشرف

منحت فنون القتال والتدريب المحترف، بطاقة دخول ميادين الشرف، لخريجات الدورة المتقدمة الأولى لإدارة ضباط صف، ودورة الفرد الأساسي الخامسة، والدورة التأسيسية الثالثة لإدارة ضباط الصف.
وفي استعراض لاحترافية العمل على الأسلحة الخفيفة والثقيلة، أبرزت الخريجات سرعتهن ودقتهن في التعامل مع السلاح، بالإضافة إلى فكّه وتركيبه، في إشارة تؤكد تَلَقِّيهن أعلى مستويات التدريب العسكري المتقن، على يد مدربين أكفاء في القوات المسلحة.
وأبهرت الخريجات الحضور، وعلى رأسهم مساعد رئيس هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة اللواء البحري الركن عبد الله المينوني، وعدداً من منسوبي هيئة تدريب وتطوير القوات المسلحة.وفق “أخبار 24”.
وتستطيع الخريجات تلقي الإذن للدخول في ميادين القوات المسلحة، ليضطلعن بدورهن في حماية الوطن، جنباً إلى جنب مع الجنود وضباط الصف والضباط من الرجال.
ولم يَعُدْ شكل المرأة وهي ترتدي بزّة الجيش، أو التحاقها بأحد أفرع وزارة الدفاع والقوات المسلحة؛ غريباً، إذ كان عام 2019 إيذاناً بدخولهن هذا المجال، وذلك في إطار تمكين المرأة، النابع من برامج “رؤية المملكة 2030”.
أَبرزْنَها بتخرُّجهنَّ.. المهارات القتالية لـ”سيدات الدفاع” تمنحهنَّ بطاقة دخول ميادين الشرفhttps://t.co/tSrhWsWhlb pic.twitter.com/LTEzew8JMp
— أخبار 24 (@Akhbaar24) March 9, 2023