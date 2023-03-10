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جديد المحليات > 5 مواقع لوصول العربات الكهربائية بالمسجد الحرام
10/03/2023   3:26 ص

5 مواقع لوصول العربات الكهربائية بالمسجد الحرام

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حددت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مواقع الوصول الخاصة بالعربات الكهربائية في المسجد الحرام، بعدما جرى اعتماد عدداً من المداخل لتسهيل أداء النسك على قاصدي المسجد الحرام.

وتضمنت المواقع المحددة، مدخل جسر المروة، ومدخل سلالم الأرقم، ومدخل جسر أجياد، ومدخل سلم أجياد الكهربائي، ومدخل جسر الشبيكة.

وجاءت تلك الخطوة في ظل توفير عربات كهربائية تعمل على مدار الساعة، والتي يمكن حجزها مسبقاً عبر تطبيق “تنقل” لتقديم خدمات حجز العربات الكهربائية للطواف والسعي داخل المسجد الحرام.

العربات الكهربائية بالمسجد الحرام

وفق “أخبار 24”.

5 مواقع لوصول العربات الكهربائية بالمسجد الحرام

جديد المحليات
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