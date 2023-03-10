تمخض اليوم الأول من ملتقى “بيبان 23” الذي تحتضنه العاصمة الرياض تحت شعار “فرص تصنع الريادة”، عن توقيع أكثر من 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم، وإطلاق عدد من المبادرات الريادية والتمويلية، بقيمة مالية تجاوزت 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)؛ وذلك بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي لريادة الأعمال، ووجهة دولية رائدة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
اتفاقيات البنوك
وفي التفاصيل، فقد وقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، اتفاقيات تعاون مع (البنك الأهلي السعودي، والبنك العربي الوطني، وبنك ساب، ومصرف الإنماء، وبنك البلاد، وشركة الجبر للتمويل، وشركة الأمثل للتمويل، وشركة عبد اللطيف جميل للتمويل)؛ بهدف تقديم برامج ومنتجات تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، في جددت اتفاقياتها مع مصرف الراجحي، والبنك السعودي الفرنسي، وبنك الرياض.
تمكين محطات الوقود
وأبرمت “منشآت” اتفاقية تعاون مع وزارة الطاقة، لتمكين محطات الوقود من التوسع في العلامات التجارية من خلال مركز الامتياز التجاري، في حين دخلت “منشآت” باتفاقية تعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، لتعزيز المجالات المشتركة، وبما يخدم مختلف القطاعات المتعلقة بريادة الأعمال في الدرعية.
اتفاقية 4 جهات
ووقعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خلال اليوم الأول عدداً من مذكرات التفاهم مع عدد من الجهات الحكومية والمشاريع الكبرى، منها (وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق التنمية السياحي، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، وشركة البحر الأحمر الدولية)، بهدف دعم رواد الأعمال والمنشآت والشركات الناشئة.
تمكين التحول الرقمي
وفي مجال التقنية والتكنولوجيا، أبرمت “منشآت” مذكرة تفاهم مع شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة، لتطوير وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجال التحول الرقمي، ودعم نموها في التجارة الإلكترونية، وتقديم حلول للشركات الناشئة التي تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات.
فرص بـ125 مليار
قدّر وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف إجمالي الفرص الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والموجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بـ125 مليار ريال، وشدد على أن الجهات الحكومية تأخذ في اعتبارها عند إطلاق أي تشريع، مساهمة هذه التشريعات في تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
منصة ابتكار وباب التنافس
وفي ذات السياق، أكد وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، أن الوزارة تعمل بما يسمى بتحدي الحج والعمرة، من خلال منصة ابتكار بالتعاون مع “منشئات”، إذ تَقَدَّمَ على هذه المنصة أكثر من 340 شخصأَ بأكثر من 500 فكرة إبداعية، مشيراً إلى أن الوزارة عملت هاكاثون شارك فيه أكثر من 2300 شخص، وتنافس على المراحل الأخيرة أكثر من 60 فكرة من دول العالم.
41 ملياراً في 5 سنوات
بدوره نوه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، إلى أن بنك التنمية الاجتماعية يعدُّ أكبر ممول للمنشآت الناشئة، ويقدَّم قروضاً ميسرة تصل إلى 10 ملايين ريال، وأن تمويلات البنك تجاوزت 41 مليار ريال من عام 2018 إلى 2022م.
نسب المحتوى المحلي
وفي المقابل اعتبر وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، أن منظومة النقل والخدمات اللوجستية تسهم في دعم المحتوى؛ حيث بلغ المحتوى المحلي في أعمال المنظومة أكثر من 41%، مؤكداً أنها تعمل على زيادة نسب المحتوى المحلي في أعمالها، إلى ما نسبته 60%.
وفق “أخبار 24”.