الاتحاد يلدغ النصر بهدف “روما”.. ويخطف صدارة دوري روشن (فيديو وصور)

حقق نادي الاتحاد فوزًا قاتلًا على حساب النصر، بهدف دون رد، في مباراة الكلاسيكو، التي أقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 20 (جولة يوم العلم) بدوري روشن السعودي.
ونجح البرازيلي رومارينيو في تسجيل هدف المباراة في الدقيقة 80، مستغلًا تمريرة رائعة من أحمد شراحيلي.
وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 46 في المركز الثاني.
أحداث المباراة
ومر عبدالرزاق حمدالله من الجانب الأيسر داخل منطقة جزاء النصر في الدقيقة 8، وأرسل عرضية أرضية للبرازيلي رومارينهو، لكن تسديدته اصطدمت بدفاع النصر.
وفي الدقيقة 12، أطلق حمدالله تسديدة من داخل منطقة جزاء النصر، لكن كرته علت عارضة حارس المرمى.
وسدد لاعب الاتحاد أحمد بامسعود تصويبة في الدقيقة 21، لتمر بجانب القائم الأيسر للحارس نواف العقيدي.
وكاد أن يسجل النصر هدفا في الدقيقة 28، بعد تسديدة من عبدالرحمن غريب لكن دفاع الاتحاد أبعدها قبل عبور المرمى، ليعلن بعدها الحكم عن حالة تسلل.
وفي الدقيقة 42، أبعد حارس مرمى الاتحاد مارسيلو جروهي عرضية خطيرة للنصر، قبل أن تصل إلى كريستيانو رونالدو.
وشهدت بداية الشوط الثاني تبديل أول في صفوف النصر بنزول عبدالله الخيبري وخروج لويس جوستافو.
وارتكب طارق حامد خطأ على سلطان الغنام من مكان خطير على حدود منطقة الجزاء جهة اليمين قليلًا يسددها رونالدو أعلى من المرمى.وفق “أخبار 24”.
ونجح نواف العقيدي في إبعاد الكرة من أمام عبد الرزاق حمدالله في موقف انفراد صريح بالمرمى قبل أن تصل الكرة إلى رومارينيو يسدد بيمناه قوية ينجح ألفارو جونزاليس في إبعاد الكرة من على خط المرمى وينقذ هدف مؤكد.
وجاءت عرضية خطيرة من الجانب الأيمن لصالح الاتحاد عن طريق عبد الرحمن العبود يقابلها رومارينيو برأسية قوية ينجح نواف العقيدي في الإمساك بالكرة من الوضع طائرًا.
وأهدر سامي النجعي فرصة تسجيل الهدف الأول لنادي النصر بعد تدخل ناجح من زكريا هوساوي مدافع الاتحاد.
ونجح البرازيلي رومارينيو في تسجيل الهدف الأول لنادي الاتحاد في الدقيقة 80 من عمر المباراة مستغلًا تمريرة أحمد شراحيلي.
وأنقذ مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد فرصة التعادل للنصر في الوقت القاتل بعد تسديدة سامي النجعي.
🎥 نواف العقيدي يتألق أمام حمدالله واستبسال دفاعي من ألفارو يمنح الاتحاد من التقدم ⚽️🔥#ضمك_النصر#دوري_روشن_السعودي#جولة_يوم_التأسيس 🇸🇦pic.twitter.com/P3jk6VPM6A
— سبورت 24 (@sporty_24) March 9, 2023
فرصة خطيرة من #رومارينيو ينقذها #العقيديpic.twitter.com/kuplgrAu8T
— سبورت 24 (@sporty_24) March 9, 2023
#رومارينيو يسجل الهدف الأولpic.twitter.com/BfNIsMgFVs
— سبورت 24 (@sporty_24) March 9, 2023