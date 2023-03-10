بعد تمديد المهلة عاماً.. “المرور” يدعو لإسقاط المركبات المهملة والتالفة

دعت الإدارة العامة للمرور، ملَّاك المركبات المهملة أو التالفة، إلى المبادرة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة من تمديد المهلة التصحيحية، على أن يتم الإعفاء من رسوم تجديد رخص السير وغرامات التأخير المترتبة عليها.
وبيّنت أن إسقاط تلك المركبات من سجلّ المرور، يبدأ بتسليمها لأحد المحال المرخص لها ببيع المركبات الملغى تسجيلها (التشليح)، أو محال مكابس الحديد المعتمدة، وإحضار ما يثبت ذلك، وتسليم لوحاتها ورخص سيرها لإدارة المرور في المحافظة أو المنطقة التابع لها.
وأشارت إلى أن المستفيد يستطيع معرفة المراكز المعتمدة، واختيار أي منها من صفحة الخدمة في منصة “أبشر”، قبل التوجه للمركز المعتمد؛ لإتمام إجراءات تسليم المركبة، والاتفاق مع المركز، ومنحه رمز التأكيد الذي وصل إلى هاتفه لإتمام عملية الإسقاط.وفق “أخبار 24”.
وكانت الإدارة قد أعلنت، في وقت سابق، تمديد المهلة التصحيحية الممنوحة لإسقاط المركبات المهملة، أو التالفة لمدة عام، بدءاً من شهر مارس الحالي.