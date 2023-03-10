وزير الداخلية يدشن عدداً من المشروعات الأمنية بالحدود الشمالية

دشن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم (الخميس)، بحضور أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، ونائب أمير المنطقة الأمير سعود بن عبدالرحمن، عدداً من المشروعات التابعة للوزارة والقطاعات الأمنية.
وشملت المشروعات، مبنى إدارة الأدلة الجنائية الذي يضم معامل متخصصة تعمل بأحدث التقنيات المستخدمة في مجالات الجرائم الإلكترونية، والجرائم الكيميائية، ومعمل الإرهاب البيولوجي والأسلحة الجرثومية، ومعمل الإطلاق والسلاح، ومعمل الاستكشاف والسوابق، ومعمل التزييف والتزوير، إلى جانب قسم مسرح الجريمة.
كما شملت مبنى دوريات الأمن بمنطقة الحدود الشمالية؛ ليكون ضمن منظومة المواقع الداعمة للعمل التكاملي في الأمن العام بالمنطقة وخاصة في المجال الجنائي.وفق “أخبار 24”.
وشملت المشروعات، نادي منسوبي وزارة الداخلية في عرعر، حيث يوفر مباني نموذجية ومرافق تعليمية ورياضية وصحية وترفيهية، ويقدم خدمات نوعية لمنسوبي الوزارة والقطاعات الأمنية.