بالفيديو والصور.. الشباب يتخطى الفيحاء بصعوبة ويعود لصراع المنافسة على صدارة الدوري

حقق فريق الشباب فوزاً ثميناً على نظيره الفيحاء، بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 20 بدوري روشن.
وتقدم نادي الشباب بهدف مُبكر بالتحديد عقب مرور 15 دقيقة عن طريق لاعبه أرون بوبيندزا، قبل أن يضيف زميله كريستيان جوانكا الهدف الثاني في الدقيقة 36، ثم تبعه هدف ثالث لسانتي مينا في الدقيقة 39.
وسجل لاعب الشباب إياغو سانتوس في الدقيقة 45+2 هدفًا بالخطأ في مرماه. وفي الدقيقة 53، تمكن اللاعب أنتوني نواكايمي من تسجيل هدف تقليص الفارق للفيحاء.
وبتلك النتيجة، رفع الشباب رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الفيحاء عند 23 نقطة في المركز التاسع.
وبدأ الشوط الأول بضغط من قِبل لاعبي الشباب في محاولة لإدراك هدف مُبكر. وأرسل لاعب الفيحاء بندر المطيري بعد مرور 8 دقائق كرة عرضية أبعدها دفاع الشباب، وردّ الشباب بتسديدة في الدقيقة 10 ولكن ارتطمت في الدفاع.
وسدد لاعب الفيحاء ريكاردو ريلو كرة في الدقيقة 12 تصدى لها حارس مرمى الشباب. ونجح الشباب في قص شريط التسجيل بعد مرور 15 دقيقة بتسديدة للاعبه أرون.وفق “أخبار 24”.
وأرسل لاعب الفيحاء بندر المطيري كرة عرضية في الدقيقة 18 ولكن أبعدها الدفاع. وسدد لاعب الشباب نواكايمي كرة في الدقيقة 19 ارتطمت في دفاع الفيحاء. وعاد اللاعب ذاته لتشكيل خطورة بتسديدة ف الدقيقة 21، ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن.
وواصل فريق الفيحاء الضغط في محاولة لإدراك التعادل فأرسل لاعبه عبدالرحمن السفري كرة طولية، ولكن أبعدها دفاع الشباب في الدقيقة 23.
وردّ لاعب فريق الشباب متعب الحربي بكرة عرضية أبعدها دفاع الفيحاء في الدقيقة 25. وأرسل لاعب الفيحاء باولينيو كرة عرضية في الدقيقة 31 أبعدها دفاع الشباب.
وعاد لاعب الشباب أرون بتسديدة في الدقيقة 32، ولكنها علت المرمى قبل أن يرد لاعب الفيحاء باولينو بتسديدة في الدقيقة 34 تصدى لها الدفاع.
وسجل فريق الشباب الهدف الثاني في الدقيقة 36 بتسديدة من لاعبه سانتي مينا. ولم تمر سوى ثلاث دقائق حتى أضاف الشباب الهدف الثالث، عن طريق لاعبه سانتي مينا.
وقلصّ الفيحاء النتيجة بهدف سُجل بالخطأ عن طريق لاعب الشباب إياغو سانتوي في الدقيقة 45+2. وفي الدقيقة 46، قرر المدير الفني للشباب، دخول ايفر بانيغا بدلاً من رياض شراحيلي.
وأشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية للاعب الفيحاء ريكاردو رايلر في الدقيقة 49. وفي الدقيقة 53، تمكن اللاعب أنتوني نواكايمي من تسجيل هدف تقليص الفارق للفيحاء.
🎥 هدف الشباب الأول في شباك الفيحاء عن طريق ارون بوبندزا ⚽️#الشباب_الفيحاء#جولة_يوم_العلم 🇸🇦pic.twitter.com/FhwvxTdK4i
— سبورت 24 (@sporty_24) March 9, 2023
🎥 جوانكا يضيف الهدف الثاني لمصلحة الشباب في مرمى الفيحاء ⚽
️#الشباب_الفيحاء#جولة_يوم_العلم 🇸🇦pic.twitter.com/HWfUNf7lQl
— سبورت 24 (@sporty_24) March 9, 2023
🎥 هدف الشباب الثالث في شباك الفيحاء عن طريق سانتي مينا⚽️#الشباب_الفيحاء#جولة_يوم_العلم 🇸🇦pic.twitter.com/Ll1iXMSCFo
— سبورت 24 (@sporty_24) March 9, 2023
هدددددف!⚽️
د45+2′ الهدف الأول لـ الفيحاء عن طريق سانتوس بالخطأ في المرماه
الشباب 3 × 1 الفيحاء#الشباب_الفيحاء | #SSC pic.twitter.com/AsL7XF8Fuz
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 9, 2023
🎥 هدف الفيحاء الثاني في شباك الشباب ⚽
️(الشباب 3 – 2 الفيحاء )#الشباب_الفيحاء#جولة_يوم_العلم 🇸🇦pic.twitter.com/UVh7lylWLf
— سبورت 24 (@sporty_24) March 9, 2023