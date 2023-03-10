الدوري الأوروبي.. مانشستر يونايتد يقسو على بيتيس برباعية وتعادل مثير بين أرسنال ولشبونة

حقق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على ريال بيتيس بنتيجة 4-1 ضمن ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.
وافتتح ماركوس راشفورد في الدقيقة 6 التهديف لمانشستر يونايتد وتعادل أيوزي بيريز لريال بيتيس في الدقيقة 32.
وسجل أنتوني وبرونو فيرنانديز وفاوت فيجورست 3 أهداف لمانشستر يونايتد في الدقائق 52 و58 و82 على الترتيب.
في المقابل تعادل سبورتنج لشبونة مع ضيفه أرسنال إيجابيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما الخميس.
وافتتح ويليام ساليبا أهداف المباراة في الدقيقة 22 لأرسنال، وأدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق جونسالو إيناسيو في الدقيقة 34.وفق “أخبار 24”.
ووضع باولينيو فريقه لشبونة في المقدمة بهدف ثان في الدقيقة 55، لكن أرسنال أدرك التعادل عن طريق هيديماسا موريتا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 62.