بالأرقام.. ماذا قدم رونالدو أمام الاتحاد؟

شارك البرتغالي كريستيانو رونالدو في هزيمة فريقه النصر على يد الاتحاد بهدف دون رد.
وحقق نادي الاتحاد فوزًا قاتلًا على حساب النصر بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة 20 من دوري روشن السعودي.
وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، فيما توقف رصيد النصر عند 46 في المركز الثاني. وفق “أخبار 24”.
أرقام رونالدو ضد الاتحاد
دقائق اللعب: 90
أهداف: 0
صناعة أهداف: 0
تسديدات: 3
لمسات الكرة: 48
التمريرات الصحيحة: 24 من 36
دقة التمرير: 67%
خلق فرص: 0
مراوغات ناجحة: 2 من 3 (67%)
الصراعات الأرضية الناجحة: 4 من 7 (57%)
الصراعات الهوائية الناجحة: 7 من 8 (86%)
ارتكاب المخالفات: 2
التعرض للمخالفات: 1.